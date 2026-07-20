Lotito si presenta a Reggio Calabria | Serie D solo momento di partenza

Claudio Lotito si è presentato a Reggio Calabria come nuovo patron della Reggina Calcio. Durante il primo incontro con tifosi e stampa, ha dichiarato che la Serie D rappresenta solo un punto di partenza e ha affermato di essere determinato a fare fatti e a mettere tutto l’impegno. Non sono state fornite altre dichiarazioni o dettagli riguardo ai piani futuri o alle strategie del club.

La serie D è "solo un momento di partenza, sono qui per fare fatti e ci metterò tutto l'impegno". Si è presentato così, Claudio Lotito, nuovo patron della Reggina Calcio, nel primo incontro con i tifosi e la stampa. A fianco del sindaco, Francesco Cannizzaro, e davanti a circa 4000 tifosi presenti allo stadio Granillo per il primo incontro pubblico con la nuova realtà, Lotito ha detto scherzando di essere stato "letteralmente stalkerizzato" da Cannizzaro. "Mi ha coinvolto emotivamente" ha detto in merito all'appello che mesi fa gli aveva lanciato il collega di partito e parlamentare. "Siamo due persone del fare e non del proclamare. Vogliamo, insieme a Ciccio riportare l'orgoglio dell'appartenenza. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Lotito si presenta alla Reggina: la conferenza stampa integrale dal Granillo 20/07/2026

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