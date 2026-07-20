Domenica 6 settembre si terrà la chiusura d’estate con Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a Lainate e Salice Terme. Le bancarelle, conosciute per la qualità, saranno presenti nelle due località per un evento di fine stagione. La manifestazione comprende esposizioni di prodotti e bancarelle di vario genere, offrendo un’occasione di incontro e shopping per i visitatori. La giornata si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti.

Chiusura d’estate in festa a LAINATE e SALICE TERME con Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, le storiche bancarelle del mercato di qualità più famoso e amato d’Italia, quello vero! Come è noto, il Consorzio conta su circa un centinaio di aziende e domenica 6 settembre, come già accaduto in passato, eccezionalmente il gruppo si sdoppierà per essere presente in due location diverse ed accontentare la volontà di diverse zone d’Italia di accogliere l’ormai conosciutissimo evento-mercato. Infatti, le bancarelle toscane, per la prima volta, porteranno quest’anno i loro tradizionali attributi di colore e qualità all’interno della tradizionale Fiera... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a LAINATE e SALICE TERME domenica 6 settembre

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