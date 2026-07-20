Il Bologna ha iniziato la stagione con una sconfitta, generando preoccupazioni tra i tifosi. La società sta affrontando problemi legati alle uscite dei giocatori, che stanno rallentando le operazioni di mercato. Nel frattempo, il direttore generale ha annunciato un piano anticrisi per gestire le difficoltà economiche. Durante le prime partite, si sono notati nervosismi tra i giocatori, tra cui un attaccante che ha mostrato segni di tensione.

dall’inviato VALLES (Bolzano) Il patatrac all’esordio. Il nervosismo (da Premier?) di Jonathan Rowe. Un mercato in entrata che non decolla, perché appeso alle uscite. Un ad, Caudio Fenucci, che sale in ritiro per prendere le redini del comitato anticrisi. E un capitano, Lewis Ferguson, che sbarca a Valles per portare solidità e carisma. Calma e gesso, però, perché dopo appena dodici giorni di preparazione non è tempo di processi: di riflessioni sparse, invece, sì. "Divertiamoci!" fu lo slogan che scelse Domenico Tedesco nel giorno della sua presentazione: il manifesto di un progetto di ampio respiro che non perde credibilità di fronte a una waterloo inattesa nella prima amichevole dell’estate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - L’ora delle riflessioni dopo il ko. Per il Bologna è già un‘estate di spine. Fenucci, Ferguson e il piano anticrisi

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