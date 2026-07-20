loggia di raffaello la benedizione di leone x a egidio da viterbo

Il documento mostra la benedizione di Leone X a Egidio da Viterbo, avvenuta nella loggia di Raffaello. La scena è rappresentata con dettagli precisi e si trova in un saggio pubblicato in un volume dedicato ai pontificati di Leone X e Clemente VII. Il testo analizza le immagini e le interpretazioni della Weltanschauung del pontificato di Leone X, con particolare attenzione alle rappresentazioni della scena.

Fabrizio Biferali* In un denso saggio pubblicato in un volume miscellaneo dedicato ai papati di Leone X e Clemente VII (L’Historia viginti saeculorum di Egidio da Viterbo e le Logge di Raffaello: la Weltanschauung del pontificato di Leone X, in I papati medicei tra Erasmo e Machiavelli. Religione, politica, cultura, a cura di Gaetano Lettieri, Roma, Viella, 2025, pp. 133-185), ma anche in due recenti articoli apparsi sul sito internet e sull’Osservatore Romano, Stefania Pasti ha identificato Egidio da Viterbo con il frate di profilo inginocchiato al cospetto di Leone X presente in un medaglione in stucco eseguito da Giovanni da Udine nella Loggia di Raffaello, affacciata sul cortile di San Damaso e decorata dall’Urbinate e dalla sua bottega tra il 1517 e il 1519. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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