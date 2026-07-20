Lo sport in diretta mondiale è la scuola d’estate dei nostri figli

Durante l’estate, i ragazzi trascorrono più tempo senza le routine scolastiche e sportive organizzate durante l’anno. Questa pausa porta a un aumento delle attività libere e del tempo passato in modo più spontaneo. Molti genitori notano che i figli dedicano più ore allo sport in diretta, spesso attraverso eventi trasmessi a livello mondiale, che diventano una sorta di scuola estiva informale. La mancanza di impegni strutturati permette ai giovani di scegliere attività più varie e di sviluppare autonomie.

D’estate i ragazzi, non avendo più la scansione delle lezioni, degli allenamenti e delle presenze adulte che durante l’inverno organizzano il tempo e in un modo o nell’altro impartiscono consegne e compiti, i ragazzi trascorrono giornate più lunghe davanti alla televisione e allo smartphone, dove lo sport continua a scorrere attraverso Mondiali, Tour de France, tennis e Formula 1. Lo sport, da sempre ma soprattutto in questi ultimi 40 anni così telegenici, è stato un mondo attrattivo che ha anche conservato la capacità educativa che nasce dal gesto tecnico, dalla preparazione silenziosa e da quell’epica capace di mostrare fino a dove possano condurre il talento e il lavoro. 🔗 Leggi su Panorama.it

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