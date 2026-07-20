Livorno strappa catenina a un giovane in strada | passanti lo picchiano lo mandano in ospedale e si dileguano

Notizia in breve

Un uomo ha strappato una catenina a un giovane in strada a Livorno. Dopo il furto, alcuni passanti sono intervenuti e lo hanno picchiato, causandogli ferite che hanno richiesto il ricovero in ospedale. L'aggressore si è dileguato immediatamente. La polizia sta indagando e sta cercando di identificare gli autori del pestaggio. La vittima ha dichiarato di non conoscere gli aggressori né essere in compagnia di amici.