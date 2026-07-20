Livorno strappa catenina a un giovane in strada | passanti lo picchiano lo mandano in ospedale e si dileguano
Un uomo ha strappato una catenina a un giovane in strada a Livorno. Dopo il furto, alcuni passanti sono intervenuti e lo hanno picchiato, causandogli ferite che hanno richiesto il ricovero in ospedale. L'aggressore si è dileguato immediatamente. La polizia sta indagando e sta cercando di identificare gli autori del pestaggio. La vittima ha dichiarato di non conoscere gli aggressori né essere in compagnia di amici.
La polizia sta cercando di individuare gli autori del pestaggio. La vittima del furto ha detto che non sono suoi amici e di non conoscerli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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