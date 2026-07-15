Una rapina si è verificata poco dopo la mezzanotte di domenica in via Mazzini, a Bologna. Un uomo di 35 anni stava camminando da solo quando è stato avvicinato da alcuni giovani. Questi ultimi lo hanno aggredito, colpendolo con calci e pugni, per poi strappargli il telefono di mano. Dopo aver sottratto il dispositivo, sono fuggiti a bordo di un monopattino.

Bologna, 15 luglio 2026 – Era da poco passata la mezzanotte di domenica quando un bolognese di 35 anni stava camminando solo lungo via Mazzini, all'altezza del civico 50, per raggiungere la propria abitazione in zona. Una condizione che deve essere sembrata ideale ad un gruppo di giovani nordafricani che nello stesso momento stavano percorrendo la stessa via Mazzini a bordo di due monopattini. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacaaggressione-ragazzino-parco-qhkarkf3 Il branco si è scagliato contro la vittima e lo ha aggredito con calci e pugni. Il gruppetto, di quattro persone complessive, di cui una ragazza, vedendo il 35enne da solo gli si è infatti avvicinato con fare minaccioso e senza pensarci tanto su si sono scagliati tutti insieme contro la vittima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Notte di paura in via Mazzini: i maranza lo picchiano in strada per rubargli il telefono e poi fuggono in monopattino

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