Lituania terzo governo in due anni | le priorit

Il nuovo governo di coalizione di centro-sinistra ha ottenuto la fiducia in Parlamento. Il premier, nominato di recente, guida il terzo esecutivo in due anni. La maggioranza ha approvato la sua nomina, che ora dovrà affrontare il periodo fino alle prossime elezioni, programmate per ottobre 2028. La formazione politica ha ottenuto il sostegno di diversi partiti per mantenere il potere.

Ha appena incassato la fiducia il nuovo premier Mindaugas Sinkevi?ius, che guida il terzo governo di coalizione di centro-sinistra in due anni. La sfida è tenerlo in carica fino alle prossime elezioni, previste per l’ottobre del 2028. La Seimas, il parlamento lituano composto da 141 seggi, ha visto 72 voti favorevoli contro 29 contrari, con un astenuto e gli altri assenti. Il governo è sostenuto da una coalizione formata dal Partito Socialdemocratico, dall’Unione dei Democratici e dall’Unione dei Contadini e dei Verdi. Il premier Sinkevi?ius ha indicato come priorità del suo gabinetto la spesa per la difesa, la cooperazione baltica, il supporto all’Ucraina e la normalizzazione dei rapporti con la Cina. 🔗 Leggi su Api.follow.it

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