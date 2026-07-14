In Lituania si è insediato un nuovo governo di centrosinistra il terzo in due anni

Da ilpost.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martedì si è insediato a Vilnius un nuovo governo di centrosinistra, guidato dal Socialdemocratico. È il terzo insediamento in due anni, dopo le dimissioni dei due precedenti premier, entrambi esponenti dello stesso schieramento.

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Martedì a Vilnius, in Lituania, si è insediato il nuovo governo di centrosinistra, guidato dal Socialdemocratico Mindaugas Sinkevicius. È il terzo governo a insediarsi nel giro di due anni, dopo le dimissioni dei due primi ministri precedenti, sempre Socialdemocratici: Gintautas Paluckas, a luglio del 2025, e Inga Ruginiene, il mese scorso. La coalizione di governo che si è appena insediata non include Alba del Nemunas, il partito nazionalista e populista di sinistra che faceva parte delle due precedenti coalizioni e il cui coinvolgimento era stato assai discusso, in Lituania e all’estero. Martedì i ministri del governo di Sinkevicius hanno prestato giuramento e il Seimas, il parlamento monocamerale lituano, ha approvato con 72 favorevoli e 29 contrari il programma di governo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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