L’Italia ha paura di investire così si bloccano i risparmi

Da quotidiano.net 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Italia, più della metà della popolazione (51,1%) riconosce di avere scarsa o nessuna preparazione finanziaria. Questa paura di investire, in un contesto di mercati volatili e rapidi cambiamenti, porta a bloccare i risparmi. La diffidenza verso gli investimenti crea un muro invisibile che limita l’accesso alle opportunità di crescita finanziaria. La situazione evidenzia una fragilità diffusa tra gli italiani, che preferiscono mantenere i risparmi liquidi piuttosto che rischiare in investimenti.

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INSICUREZZA: è il muro invisibile che separa gli italiani dai propri risparmi. In un contesto di cambiamenti rapidi e mercati volatili, l’Italia si scopre finanziariamente fragile, con oltre la metà degli italiani (51,1%) che ammette di avere una preparazione debole o nulla in materia. Un linguaggio quasi sconosciuto che ha spinto ben 2 connazionali su 3 (65,6%) a rimandare o evitare decisioni su risparmi e investimenti per paura di commettere errori. Eppure, emerge una forte domanda di alfabetizzazione: l’80% della popolazione invoca l’educazione finanziaria come priorità nazionale, da introdurre sui banchi di scuola prima ancora della maggiore età (67,7%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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