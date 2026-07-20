INSICUREZZA: è il muro invisibile che separa gli italiani dai propri risparmi. In un contesto di cambiamenti rapidi e mercati volatili, l’Italia si scopre finanziariamente fragile, con oltre la metà degli italiani (51,1%) che ammette di avere una preparazione debole o nulla in materia. Un linguaggio quasi sconosciuto che ha spinto ben 2 connazionali su 3 (65,6%) a rimandare o evitare decisioni su risparmi e investimenti per paura di commettere errori. Eppure, emerge una forte domanda di alfabetizzazione: l’80% della popolazione invoca l’educazione finanziaria come priorità nazionale, da introdurre sui banchi di scuola prima ancora della maggiore età (67,7%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - L’Italia ha paura di investire così si bloccano i risparmi

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Ho smesso di pensare così… e il mio reddito ha iniziato a crescere

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Temi più discussi: Oggi è venerdì 17: perché l’Italia ha paura del giorno più sfortunato dell’anno; Economia della paura: perché l’Italia è più povera (e più fragile); L’Italia ha paura di investire così si bloccano i risparmi; La svolta energetica: Italia ancora troppo timida. Capire le nuove regole degli Ets. La Cina deve farci paura (ma non per quello che pensate). Le regole sull'AI servono: lo dice anche Pechino, smetteremo di attaccare l'Europa?.

Eh sì, la piccola @fiat Topolino non ha paura del grande mercaro americano. E l’affronta con un prezzo molto più alto che in Italia, 13.995$ (in euro 12.260). Puntando su località turistiche ai quartieri residenziali? vaielettrico.it/la-topolino-ne… @StellantisIT x.com

Il museo, i bagarini e la paura delle ideeCominciamo dai fatti, che in questa storia vengono trattati come ospiti sgraditi. La Galleria Borghese è uno dei musei più belli del mondo - Bernini, Caravaggio, Raffaello, in un casino del Seicento ... huffingtonpost.it

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