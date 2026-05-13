Un giovane proprietario si trova di fronte a una scelta tra estinguere il mutuo utilizzando i propri risparmi o mantenere i pagamenti e investire il denaro. Sono stati eseguiti alcuni calcoli per valutare quale opzione possa essere più vantaggiosa. La decisione riguarda la gestione delle risorse finanziarie e la strategia più conveniente a lungo termine. La questione è spesso condivisa da chi si trova in situazioni simili, senza che siano ancora state prese decisioni definitive.

Meglio usare i risparmi per ridurre il mutuo oppure investire il denaro e continuare a pagare le rate? Il caso di un giovane proprietario aiuta ad analizzare questa situazione. Il mutuo acceso è da 160mila euro, durata 30 anni e tasso fisso al 2,19%. L’idea iniziale era scegliere una durata lunga per avere una rata più sostenibile, circa 610 euro al mese, e poi effettuare ogni anno versamenti aggiuntivi per chiudere il finanziamento in circa 20 anni invece che in 30. Secondo i calcoli effettuati, questa strategia avrebbe consentito di risparmiare circa 12mila euro di interessi. Dopo il confronto con la banca, però, è emerso un dettaglio importante: l’ estinzione parziale del mutuo non avrebbe ridotto automaticamente la durata del finanziamento, ma avrebbe abbassato la rata mensile.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Conviene estinguere il mutuo o usare i risparmi per investire? I calcoli

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Estinguere il mutuo o investire Ecco la risposta semplice

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