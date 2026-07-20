L’Italia è il quarto esportatore del mondo | il Made in Italy vola e batte anche la Germania sulla produttività
L’Italia si posiziona al quarto posto tra i maggiori esportatori mondiali, registrando un aumento della competitività e una maggiore presenza sui mercati internazionali. Il settore del Made in Italy si conferma tra i più performanti, superando anche la Germania in termini di produttività. I dati ufficiali evidenziano una crescita significativa nelle esportazioni e una capacità di penetrazione sui mercati esteri superiore rispetto agli anni precedenti.
L’Italia è salita al quarto posto nel ranking mondiale dell’export, raggiungendo livelli mai toccati prima in termini di competitività e capacità di penetrazione sui mercati internazionali. La notizia non è proprio da prima pagina, né da prima serata: troppo tecnica – da addetti ai lavori – ovvero imbarazzante ed in controtendenza rispetto a chi vorrebbe il nostro Paese in affanno, schiacciato dalle altre potenze economiche mondiali. Crescere sui mercati internazionali in una fase così complessa, qual è quella attuale, significa che le nostre aziende, in particolare micro e piccole imprese, sono solide, flessibili, capaci di innovare. Ma vuole dire anche che quando la politica crea condizioni favorevoli e non ostacoli burocratici, il sistema Italia sa competere ai massimi livelli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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