L' Italia concorre con Prima della guerra di Tommaso Usberti intenso racconto di formazione ambientato nella pianura padana

R oma, 20 lug. (askanews) – La Settimana Internazionale della Critica celebra la sua 41esima edizione confermando la propria vocazione: scoprire nuovi autori, intercettare linguaggi in trasformazione e offrire uno spazio di libertà creativa al cinema del presente e del futuro. Leggi anche › Maggie Gyllenhaal è presidente di giuria della Mostra del Cinema di Venezia 2026 Nella sezione organizzata dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani nell’ambito dell ’83. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, verranno presentate sette opere prime in concorso più due fuori concorso: il film d’apertura “Il... 🔗 Leggi su Iodonna.it

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