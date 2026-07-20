L’Islam in noi | cosa ci insegna il caso Roggero

Un gioielliere coinvolto in un duplice omicidio è stato condotto in carcere a Bollate. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario in cui si sono svolti processi e sentenze. La notizia si basa su documenti ufficiali e non include elementi di opinione o commenti personali. La vicenda si inserisce nel quadro delle attività giudiziarie relative a reati gravi, con il coinvolgimento di un procedimento penale che ha portato all’arresto e alla detenzione dell’indagato.

La vicenda del gioielliere Roggero, che entra in carcere a Bollate per duplice omicidio, dovrebbe farci riflettere. Al di là di facili suggestioni, sballottolate tra destra e sinistra, sulle varie interpretazioni del concetto di sicurezza, sulle disquisizioni giuridiche di un’Italia, patria del diritto da millenni, che si ritrova in un profondo stato di ignoranza anche giuridica non nascosta ma orgogliosamente dichiarata, a parte tutto c’è qualcos’altro. Di più profondo, interiore, socio antropologico potremmo dire. C’è un’altra voglia di Islam, di shaarie particolari, di legge del taglione. Con meno indulgenza oseremmo dire, al ladro islamico veniva tagliata una mano se rubava, qui l’esecuzione è improntata a rabbia e frustrazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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