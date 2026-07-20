Le banche nel Sud mostrano maggiore disponibilità di credito alle microimprese rispetto al passato. Il presidente dell’associazione bancaria ha affermato che il finanziamento per lo sviluppo è una priorità e che le banche sono vicine alle aziende locali. Non ha specificato cifre o percentuali, ma ha sottolineato l’impegno nel supporto alle imprese, evidenziando un miglioramento rispetto a situazioni precedenti.

Presidente Patuelli, che credito fa al Sud? È vero che, in particolare per le microimprese, le banche sono poco disponibili ad accompagnarle? «Il Mezzogiorno è in una fase di ripresa e non di recessione, come avevamo anticipato già da qualche tempo – risponde Antonio Patuelli, appena confermato per la settima volta di fila alla presidenza dell’Abi, l’Associazione bancaria italiana –. E non siamo in una fase nella quale i prestiti delle banche a imprese e famiglie del Sud sono in calo. Siamo, al contrario, in una fase storica abbastanza inedita nella quale l’incremento dei prestiti in quest’area del Paese è superiore a quelli del Nord e del Centro Italia e fa da battistrada agli impieghi bancari. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - L?intervista Antonio Patuelli: «Credito per lo sviluppo, banche vicine alle aziende»

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