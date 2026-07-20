L?intervista Antonio Patuelli | Credito per lo sviluppo banche vicine alle aziende
Le banche nel Sud mostrano maggiore disponibilità di credito alle microimprese rispetto al passato. Il presidente dell’associazione bancaria ha affermato che il finanziamento per lo sviluppo è una priorità e che le banche sono vicine alle aziende locali. Non ha specificato cifre o percentuali, ma ha sottolineato l’impegno nel supporto alle imprese, evidenziando un miglioramento rispetto a situazioni precedenti.
Presidente Patuelli, che credito fa al Sud? È vero che, in particolare per le microimprese, le banche sono poco disponibili ad accompagnarle? «Il Mezzogiorno è in una fase di ripresa e non di recessione, come avevamo anticipato già da qualche tempo – risponde Antonio Patuelli, appena confermato per la settima volta di fila alla presidenza dell’Abi, l’Associazione bancaria italiana –. E non siamo in una fase nella quale i prestiti delle banche a imprese e famiglie del Sud sono in calo. Siamo, al contrario, in una fase storica abbastanza inedita nella quale l’incremento dei prestiti in quest’area del Paese è superiore a quelli del Nord e del Centro Italia e fa da battistrada agli impieghi bancari. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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