L’Inps assume in smart working pubblicato nuovo bando di concorso | requisiti e domanda

Da quifinanza.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Inps ha pubblicato un bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di un funzionario informatico presso la Direzione provinciale di Bolzano. La selezione è rivolta a candidati in possesso di specifici requisiti e prevede la possibilità di lavorare in smart working. La domanda di partecipazione deve essere inviata entro i termini stabiliti nel bando. La selezione si svolgerà secondo le modalità indicate nel documento ufficiale pubblicato.

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L’Inps ha pubblicato un nuovo bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di un funzionario informatico presso la Direzione provinciale di Bolzano. La selezione segue le ordinarie regole di accesso al pubblico impiego, ovvero avverrà per titoli ed esami. Tuttavia, a rendere questa opportunità interessante è che si tratta di un lavoro che, nel rispetto della normativa e dagli accordi interni dell’ente, sarà possibile svolgere in smart working. Chi può partecipare al nuovo concorso Inps. Per partecipare al concorso è necessario possedere, alla data di scadenza della domanda, tutti i requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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