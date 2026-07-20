Un'influencer spagnola di 21 anni ha conquistato il titolo di nuova icona di bellezza tra i giovani della Generazione Z. La ragazza ha partecipato alla finale dei Mondiali di calcio 2026, condividendo il momento su Instagram. Durante l'evento, si è fatta notare mentre reggeva la coppa insieme a un noto calciatore spagnolo. La sua presenza ha attirato l'attenzione dei media e dei follower sui social, consolidando il suo ruolo come figura di riferimento tra i giovani.

D alla finale dei Mondiali di calcio 2026 al di Instagram il passo è brevissimo, soprattutto se a reggere la coppa insieme al campionissimo spagnolo Lamine Yamal c’è lei. Si chiama Inés García Santos, ha ventun anni e con il suo stile beauty moderno ed elegante, sta trasformando i suoi social in una calamita da quasi quattro milioni di follower tra TikTok e Instagram. Spagna in finale ai Mondiali: Letizia e le figlie scatenate contro la Francia X Inés, la nuova icona beauty (Gen Z) mondiale. Il debutto di coppia è freschissimo di stampa, ma la sintonia tra Inés Garcìa e l’attaccante spagnolo campione del mondo, ha già fatto saltare il banco dei like. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'influencer spagnola 21enne è la nuova icona di bellezza Gen Z da non perdere di vista

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