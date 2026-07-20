L’incongruenza dogmatica sul COVID-19 | se la verità si ferma a metà scale
La Commissione per le Vaccinazioni in Germania ha deciso di non raccomandare più la vaccinazione di base contro il COVID-19 per gli adulti sani. Solo le persone sopra i 75 anni o con gravi fragilità cliniche riceveranno richiami annuali. La decisione sostituisce le precedenti indicazioni di vaccinare tutta la popolazione adulta. La misura entra in vigore immediatamente, modificando le politiche di immunizzazione in tutto il Paese.
La recente decisione della STIKO, la Commissione Permanente per le Vaccinazioni in Germania, ha ufficialmente azzerato la raccomandazione della vaccinazione di base per gli adulti sani, innalzando la soglia per i richiami annuali alla sola popolazione sopra i 75 anni o affetta da specifiche e gravi fragilità cliniche. Al di là dei freddi aggiornamenti di protocollo, questa parziale e tardiva ritirata istituzionale assume una valenza sintomatica: sotto i colpi della biologia, la tesi della “protezione collettiva” tramite questi preparati è definitivamente crollata. La svolta della commissione tedesca poggia su un dato oggettivo che persino le stesse aziende farmaceutiche produttrici hanno dovuto confessare: questi prodotti non preservano dall’infezione e non bloccano la trasmissione del virus. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Segui gli aggiornamenti su Covid.
Notizie e thread social correlati
Verità o fango? La lotta politica si fa sul CovidIn una commissione parlamentare considerata non di primo piano, si sta discutendo di questioni legate al Covid.
Sul Covid-19 e sul ruolo di Conte si sta oggi perpetrando una deplorevole sceneggiata politicaOggi si assiste a un acceso dibattito politico riguardante la gestione del Covid-19 e il ruolo dell'ex primo ministro.