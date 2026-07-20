L’incongruenza dogmatica sul COVID-19 | se la verità si ferma a metà scale

La recente decisione della STIKO, la Commissione Permanente per le Vaccinazioni in Germania, ha ufficialmente azzerato la raccomandazione della vaccinazione di base per gli adulti sani, innalzando la soglia per i richiami annuali alla sola popolazione sopra i 75 anni o affetta da specifiche e gravi fragilità cliniche. Al di là dei freddi aggiornamenti di protocollo, questa parziale e tardiva ritirata istituzionale assume una valenza sintomatica: sotto i colpi della biologia, la tesi della “protezione collettiva” tramite questi preparati è definitivamente crollata. La svolta della commissione tedesca poggia su un dato oggettivo che persino le stesse aziende farmaceutiche produttrici hanno dovuto confessare: questi prodotti non preservano dall’infezione e non bloccano la trasmissione del virus. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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