L’importanza della pervietà tubarica per la fertilità
Una donna su cinque presenta problemi di pervietà tubarica, condizione che può impedire la fertilità. La presenza di ostruzioni o cicatrici nelle tube di Falloppio rappresenta una delle cause più frequenti di infertilità femminile. La diagnosi avviene tramite ecografie o isteroscopie, e i trattamenti includono interventi chirurgici o tecniche di riproduzione assistita. La pervietà tubarica è quindi fondamentale per la possibilità di concepire naturalmente.
La fertilità è una realtà molto più complessa di quanto si possa pensare, tanto che la possibilità di ottenere una gravidanza è paradossalmente (nella semplicità con cui i gameti si incontrino) più difficile che il contrario. Ecco perché è importante conoscere e porre attenzione a tutti gli step della “catena riproduttiva”. Se ovulazione e qualità del liquido seminale sono i primi a essere attenzionati, c’è da considerare anche il ruolo svolto dalle tube di Falloppio. La loro capacità di restare aperte e funzionanti ( pervietà tubarica ), è una condizione necessaria sia perché l’ovocita incontri lo spermatozoo sia perché l’embrione formatosi raggiunga l’utero. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
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