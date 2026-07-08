Medicina predittiva | la nuova frontiera della fertilità ridisegna la PMA

La medicina predittiva sta influenzando le pratiche di procreazione assistita, puntando sulla prevenzione e sulla personalizzazione dei trattamenti. Le tecniche attuali integrano analisi genetiche e biomarcatori per valutare la fertilità e prevedere eventuali problematiche future. Questo approccio consente di pianificare interventi più mirati, riducendo i rischi e migliorando le possibilità di successo. Le nuove metodologie si affiancano alle procedure tradizionali, offrendo strumenti più precisi per la gestione della fertilità.

La medicina della riproduzione guarda sempre più alla prevenzione e alla personalizzazione delle cure. L’obiettivo non è più soltanto intervenire quando emerge un problema di infertilità, ma individuare in anticipo i segnali biologici che possono prevedere le probabilità di successo di una gravidanza e orientare diagnosi e trattamenti sempre più mirati. È questo uno dei temi centrali dell’ESHRE 2026 (European Society of Human Reproduction and Embryology), in corso a Londra dal 5 all’8 luglio, dove biologia molecolare e intelligenza artificiale si incontrano per comprendere meglio le primissime fasi dello sviluppo embrionale. “In uno scenario... 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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