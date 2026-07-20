L’importanza della correzione | Perché evidenziamo solo gli errori con la penna rossa? Le cose giuste dove vanno a finire?
Un reel su Instagram ha riscosso molte visualizzazioni, in cui un docente riflette sulla pratica di correggere gli errori con la penna rossa. La domanda centrale riguarda il fatto che spesso vengono evidenziati solo gli errori, lasciando da parte le cose giuste. La riflessione si basa sulla storia di un bambino che cresce vedendo solo le correzioni in rosso, senza ricevere attenzione anche ai successi o ai progressi fatti.
In un reel che ha raccolto migliaia di consensi su Instagram, il docente e scrittore Giacomo Visconti lancia una profonda riflessione pedagogica sulla modalità della correzione, partendo dalla storia di un bambino che cresce vedendo solo i propri errori sottolineati in rosso. Visconti propone un cambio di prospettiva rivoluzionario per la scuola: iniziare a evidenziare ciò che c'è di buono nei compiti degli studenti, per insegnare loro a valorizzare le proprie risorse anche davanti ai fallimenti della vita adulta. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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