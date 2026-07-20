L’idea di Hugo | Il Ponte Vecchio fatto di Lego Per farlo produrre serve la spinta di almeno 10mila appassionati
Un progetto prevede di realizzare un set di Lego dedicato al Ponte Vecchio, che possa essere acquistato nei negozi come un prodotto normale. Per farlo diventare realtà, è necessario coinvolgere almeno 10mila appassionati che sostengano l’iniziativa. La proposta mira a creare una riproduzione fedele dell’iconico ponte, non una semplice scultura temporanea, ma un set completo e vendibile al pubblico.
Firenze, 20 luglio 2026 – Un Ponte Vecchio fatto di Lego, ma non una “scultura di mattoncini” estemporanea, bensì un set vero e proprio, Una produzione ordinaria, da poter acquistare nei negozi. L’idea di Hugo. L’idea è di Hugo, studente belga di 22 anni, che ha lanciato la proposta sulla piattaforma Lego Ideas: è l’ambiente dove i fan di tutto il mondo possono avanzare proposte per nuovi set del celebre marchio danese. Gli utenti di tutto il mondo votano le creazioni dei fan: quelle che raggiungono almeno 10mila sostenitori vengono poi esaminate dai designer della Lego per un’eventuale produzione ufficiale. Per sostenere l’idea di Hugo basta registrarsi sul sito Lego e votare la sua idea (che si può consultare a questo link ). 🔗 Leggi su Lanazione.it
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