Un progetto prevede di realizzare un set di Lego dedicato al Ponte Vecchio, che possa essere acquistato nei negozi come un prodotto normale. Per farlo diventare realtà, è necessario coinvolgere almeno 10mila appassionati che sostengano l’iniziativa. La proposta mira a creare una riproduzione fedele dell’iconico ponte, non una semplice scultura temporanea, ma un set completo e vendibile al pubblico.

Firenze, 20 luglio 2026 – Un Ponte Vecchio fatto di Lego, ma non una “scultura di mattoncini” estemporanea, bensì un set vero e proprio, Una produzione ordinaria, da poter acquistare nei negozi. L’idea di Hugo. L’idea è di Hugo, studente belga di 22 anni, che ha lanciato la proposta sulla piattaforma Lego Ideas: è l’ambiente dove i fan di tutto il mondo possono avanzare proposte per nuovi set del celebre marchio danese. Gli utenti di tutto il mondo votano le creazioni dei fan: quelle che raggiungono almeno 10mila sostenitori vengono poi esaminate dai designer della Lego per un’eventuale produzione ufficiale. Per sostenere l’idea di Hugo basta registrarsi sul sito Lego e votare la sua idea (che si può consultare a questo link ). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’idea di Hugo: “Il Ponte Vecchio fatto di Lego”. Per farlo produrre serve la spinta di almeno 10mila appassionati

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