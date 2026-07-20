Un comandante della “Sala operativa per la liberazione del sud” ha accusato le forze di Haftar di saccheggio delle risorse nella Libia meridionale. Ha chiamato la popolazione a mobilitarsi in risposta alle accuse.

Accuse serie contro le forze di Haftar nella Libia meridionale. TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Mohamed Wardugu, comandante della “Sala operativa per la liberazione del sud”, ha lanciato gravi accuse nei confronti delle forze del maresciallo Khalifa Haftar. Secondo Wardugu, tali forze starebbero attuando un “progetto sistematico” di saccheggio delle risorse petrolifere e naturali presenti nella regione meridionale della Libia, definendo le loro azioni come un “tentativo di imporre una politica di fatto con la forza delle armi”. Questo sviluppo rappresenta un altro capitolo nell’instabilità che affligge il paese, già segnato da divisioni e conflitti interni che risalgono a anni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Libia: gruppo armato accusa Haftar di saccheggio delle risorse, chiama alla mobilitazione popolare.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Libia, due italiani fermati dalle milizie di Haftar: si attiva la Farnesina

Popolare Fondi, spinta alla crescita con Spefin e risorse per le PmiBanca Popolare di Fondi ha acquisito Spefin Finanziaria, società specializzata nella cessione del quinto.

Libia: gruppo armato accusa Haftar di saccheggio delle risorse, chiama alla mobilitazione popolare.TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Mohamed Wardugu, comandante della Sala operativa per la liberazione del sud, ha lanciato gravi accuse nei confronti delle forze del maresciallo Khalifa Haftar. Secondo ... napolipiu.com

Libia, gruppo armato accusa Haftar di saccheggio delle risorse petrolifere e naturali. Appello alla mobilitazione popolareIl messaggio si conclude con un appello alla mobilitazione popolare. msn.com