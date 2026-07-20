Il Como ha annunciato l’ingaggio di Nico Paz, desiderato dal club nonostante l’interesse del Milan nel riportarlo. Il giocatore, già ceduto al Catanzaro, è stato scelto dal club biancoblù per rafforzare la squadra, che punta a migliorare la propria posizione. La società ha deciso di puntare su Paz, ritenendo che possa contribuire alle ambizioni del team. La trattativa si è conclusa con successo, confermando la volontà di investire su giovani talenti.

Lo ha fortemente voluto, chiamandolo quando il Milan lo voleva riprendere dopo averlo in pratica regalato al Catanzaro. Segno che crede ciecamente in lui, nelle sue potenzialità, in quello che può aggiungere a una squadra che parte da un livello già alto. L’approdo a Como di Mattia Liberali ha tanti significati. In primis quello tattico perché il trequartista può agire da alternativa a Nico Paz ma anche conviverci. E poi perché il Como ha bisogno di riempire le caselle degli italiani per le liste Uefa. Nel “dinamico” 4-2-3-1 di Fabregas, il mancino nato a Carate Brianza è destinato a offrire alternative di qualità nel ruolo di trequartista esterno, partendo da destra a piede invertito per accentrarsi, proprio come piace a Cesc che ama gli esterni capaci sia di tenere il pallone che di inventare qualche giocata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Como.

© Gazzetta.it - Liberali insieme a Nico Paz: ecco l'idea del nuovo Como

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Como scatenato: dopo Nico Paz assalto a Chalobah, Liberali e Davinson SanchezIl Como ha compiuto un acquisto importante con Nico Paz e ora si concentra su Trevoh Chalobah.

Como, da Nico Paz a Liberali: per la Champions spesi già 104 milioniIl Como ha speso oltre 100 milioni di euro in un’unica sessione di mercato, acquistando cinque giocatori di rilievo, tra cui Nico Paz.

Argomenti più discussi: Il Como accoglie Liberali: prenotate le visite, poi toccherà a Fabregas schierarlo con Nico Paz; Live calciomercato | Juve-Pellegrino e Como-Chalobah: due trattative in chiusura.

Liberali and Nico Paz: Como's New Vision Takes ShapeIn Fabregas's 'dynamic' 4-2-3-1 formation, the left-footed player, born in Carate Brianza, is set to provide quality options as an attacking wide midfielder, starting from the right with an inverted f ... gazzetta.it

Liberali insieme a Nico Paz: ecco l'idea del nuovo ComoNel dinamico 4-2-3-1 di Fabregas, il mancino nato a Carate Brianza è destinato a offrire alternative di qualità nel ruolo di trequartista esterno, partendo da destra a piede invertito per accentrars ... gazzetta.it