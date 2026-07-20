L’ex Paoletti recuperata per la città Nascono parco urbano e anfiteatro

Da lanazione.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo più di quarant’anni di abbandono, un'area nel centro cittadino viene recuperata per la comunità. Sono in corso i lavori per la realizzazione di un parco urbano e di un anfiteatro, destinati a diventare nuovi spazi pubblici. La riqualificazione mira a trasformare un sito dismesso in un punto di aggregazione e svago per i residenti. La conclusione delle opere è prevista nei prossimi mesi.

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CASTIGLIONE DELLA PESCAIA Una ferita aperta nel tessuto urbano per oltre quarant’anni che si trasforma, finalmente, in un simbolo di rinascita. È stato inaugurato a Castiglione della Pescaia il nuovo parco urbano e anfiteatro Paoletti, un intervento di rigenerazione urbana che restituisce alla comunità uno spazio di alto valore storico, culturale e ambientale. Situato nell’area retrostante il palazzo comunale, il parco rappresenta il cuore pulsante di un piano di riqualificazione più ampio che punta a trasformare l’intero ex sito industriale in un polo di aggregazione. Non un semplice restyling, ma una visione strategica. "Questo progetto mette al centro una sostenibilità a 360 gradi", ha sottolineato il vicesindaco Federico Mazzarello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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