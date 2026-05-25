Parco Montecucco in festa per le nuove aule didattiche e l’anfiteatro all’aperto

Notizia in breve

Al parco Montecucco sono state inaugurate nuove aule didattiche e un anfiteatro all’aperto. L’evento ha visto la partecipazione di decine di bambini e ragazzi, che hanno assistito alla cerimonia di apertura delle strutture situate nel verde. Le nuove strutture sono state realizzate per consentire attività educative all’aperto, offrendo uno spazio alternativo alla tradizionale aula scolastica. L’inaugurazione ha coinvolto diverse realtà locali che hanno collaborato alla realizzazione.