Parco Montecucco in festa per le nuove aule didattiche e l’anfiteatro all’aperto
Al parco Montecucco sono state inaugurate nuove aule didattiche e un anfiteatro all’aperto. L’evento ha visto la partecipazione di decine di bambini e ragazzi, che hanno assistito alla cerimonia di apertura delle strutture situate nel verde. Le nuove strutture sono state realizzate per consentire attività educative all’aperto, offrendo uno spazio alternativo alla tradizionale aula scolastica. L’inaugurazione ha coinvolto diverse realtà locali che hanno collaborato alla realizzazione.
“Si può fare scuola, fuori da scuola?”. Alla domanda, posta da uno di loro, hanno risposto stamattina le decine di bambini e ragazzi presenti al parco Montecucco per festeggiare, insieme a tutte le realtà coinvolte, l’inaugurazione delle nuove strutture immerse nel verde – un piccolo anfiteatro e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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