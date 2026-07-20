lewis secondo nel mondiale e a budapest rossa favorita

Lewis Hamilton si trova al secondo posto nel campionato mondiale di Formula 1, mentre a Budapest la Ferrari si presenta come favorita. Il pilota monegasco ha dichiarato di aver creduto fino alla fine, anche se il team non ha avuto abbastanza ritmo per vincere. Negli ultimi due Gran Premi, con una vittoria e un secondo posto, ha mostrato segnali di miglioramento e di fiducia, mentre il suo compagno di squadra ha espresso un sorriso più sereno rispetto alle gare precedenti.

«Ci ho creduto fino alla fine, ma non ne avevamo abbastanza». Negli occhi di Leclerc si legge finalmente un po' di serenità. Negli ultimi due Gp, con una vittoria e un 2°, ha recuperato sorriso e fiducia. È un altro Leclerc, è un'altra Ferrari. Lui e Kimi, dunque, «doppietta perfetta, la definisce il n°1 Aci Geronimo La Russa. E nessuno si aspettava la Rossa così competitiva a Silverstone. Charles è stato fantastico al via quando si è bevuto Russell e Verstappen, poi ha finalmente avuto un po' di fortuna potendo approfittare di una Virtual Safety per cambiare gomme. A quel punto si è ritrovato in testa per 9 giri e poi ha tallonato Kimi per gli ultimi 10. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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