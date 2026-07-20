La Famiglia Reale spagnola, compresi le Principesse Leonor e Sofia, è arrivata a New York per seguire la finale dei Mondiali 2026. La visita si ripete a 16 anni di distanza da un evento simile. Letizia e le sue figlie sono state fotografate, suscitando commenti sulla loro apparenza. La famiglia ha partecipato all’evento sportivo in un contesto pubblico, senza comunicazioni ufficiali riguardo alle ragioni della visita.

Non solo Felipe e Letizia, ma l’intera Famiglia Reale spagnola comprese le Principesse Leonor e Sofia, è volata a New York per assistere alla finale dei Mondiali 2026. E a ragione visto che la Roja ha vinto ai supplementari contro l’Argentina di Messi. Letizia di Spagna e le figlie: i look bianco-rossi. Come promesso, Felipe e Letizia di Spagna con le loro due figlie Leonor e Sofia hanno dato appuntamento ai campioni della loro Nazionale di calcio al MetLife Stadium di New York. La Reina indossava un abito rosso midi, di Adolfo Dominguez, in omaggio alla maglia spagnola e anche le sue figlie hanno ripreso nei look i colori della loro... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Letizia di Spagna, le figlie irriconoscibili: la scena si ripete 16 anni dopo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Letizia di Spagna, le figlie al concerto di Bad Bunny. Ma niente Casita per Leonor e SofiaLe figlie della regina di Spagna hanno partecipato a un concerto di Bad Bunny a Madrid domenica 7 giugno.

Letizia di Spagna, spesi 380mila euro per gli studi delle figlie Leonor e SofiaLa famiglia reale ha speso 380mila euro per gli studi delle due principesse, Leonor e Sofia.

Temi più discussi: Letizia di Spagna, non c'è anno che le espadrillas non si confermino il suo must-have dell'estate; Letizia Ortiz oggi in espadrillas fa la cosa più regale (un passo indietro); L'estate etno-chic della regina di Spagna: Letizia Ortiz incanta con un abito in lino stampa paisley; Letizia di Spagna ai Mondiali 2026 con l’abito midi rosso. Il dettaglio ispirato con Leonor e Sofia.

La Principessa delle Asturie e l'Infanta Sofia si uniscono al Re Felipe VI e alla Regina Letizia di Spagna alla finale della Coppa del Mondo FIFA tra Spagna e Argentina al New York Stadium nel New Jersey. x.com

La Spagna è campione del Mondo, e Letizia festeggia con il suo abito portafortunaA New York per la finalissima dei Mondiali 2026 con Felipe e le figlie, la regina va sul sicuro. Quando sceglie il suo colore feticcio, la Roja vola ... iodonna.it

Letizia di Spagna alla finale dei Mondiali 2026: il look in rosso coordinato con Leonor e Sofia è un omaggio al PaeseSi è disputata ieri sera la tanto attesa finale dei Mondiali 2026, che ha visto la Spagna vincitrice, per la seconda volta nella storia. Tra festeggiamenti, foto e video che sono apparsi su social e w ... fanpage.it

Trails in the Sky OG recensione/ Inaspettatamente Brillante. reddit