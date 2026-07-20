La NASA ha annunciato che la missione Artemis III si svolgerà nel 2027, nonostante l’esplosione di maggio che ha danneggiato la rampa di lancio del razzo New Glenn di un’azienda privata. La società ha dichiarato che l’incidente non influenzerà il programma e che il lancio di New Glenn non ritarderà. La data di Artemis III rimane confermata senza modifiche.

La Nasa ha confermato che la missione Artemis III rimane programmata per il 2027, nonostante i ritardi provocati dall’esplosione che a maggio ha danneggiato la rampa di lancio del razzo New Glenn di Blue Origin. L’annuncio è arrivato dal Farnborough International Airshow, dove l’amministratore dell’agenzia spaziale statunitense, Jared Isaacman, ha ribadito che il calendario del programma lunare non subirà modifiche e che l’obiettivo di preparare il ritorno degli astronauti verso la Luna rimane invariato. Il contesto e l’incidente . La conferma arriva in un momento delicato per il programma Artemis, che dipende dall’integrazione di sistemi sviluppati sia dalla Nasa sia dall’industria privata. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’esplosione di New Glenn non ritarderà il lancio di Artemis III. Parola di Isaacman

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Blue Origin blows up their only launch pad, likely impacting Artemis

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