Nel 2024, il settore del gioco online ha raggiunto un volume di 92,1 miliardi di euro, su un totale di 157,4 miliardi di euro di giocate complessive. L’industria rappresenta circa il 58,5% della raccolta totale, secondo i dati ufficiali. La crescita si attesta a doppia cifra rispetto agli anni precedenti, e l’RTP, ovvero il ritorno teorico al giocatore, rimane un valore calcolato e non garantito.

Sara Provasi, il casinò online in Italia continua a crescere. Di che numeri parliamo? “Di numeri importanti. Secondo i dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel 2024 il gioco online ha pesato per circa il 58,5% della raccolta complessiva, cioè del volume totale delle giocate, con 92,1 miliardi di euro su 157,4. Dentro l’online il casinò, ovvero i giochi di sorte a quota fissa e i giochi di carte, è il segmento più grande. In termini di spesa, cioè la differenza tra quanto giocato e le vincite restituite ai giocatori, il 2025 del casinò online si è chiuso a circa 3,2 miliardi, oltre il 50% in più delle scommesse sportive. A dicembre 2025 la spesa mensile è stata di 333,7 milioni di euro, il 18,4% in più dello stesso mese dell’anno precedente, e la crescita è proseguita nel 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’esperta di casinò online: “Crescita a doppia cifra. L’RTP è un valore teorico”

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