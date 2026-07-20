L’eredità di Peppino di Capri vale 15 milioni | ecco chi si divide il patrimonio che farà vivere i nipoti per 70 anni

Il patrimonio di circa 15 milioni di euro di un noto cantante italiano sarà diviso tra i suoi nipoti, che potranno usufruirne per circa 70 anni. La notizia ha suscitato forte commozione nella comunità locale, dove si sono svolti momenti di lutto e commemorazione. La cerimonia funebre si è svolta con la partecipazione di cittadini e turisti, che hanno reso omaggio con note e applausi alla memoria dell'artista.

La piazzetta di Capri non aveva mai conosciuto un silenzio così denso. Le saracinesche dei negozi abbassate in segno di lutto, le note de Il sognatore che accompagnavano la bara ricoperta di rose gialle, l’applauso commosso di cittadini e turisti. L’11 luglio 2026, a 86 anni, se n’è andato Giuseppe Faiella, per tutti semplicemente Peppino di Capri, l’uomo che ha fatto ballare l’Italia intera sul twist e l’ha fatta commuovere sulle note di Champagne. I funerali, celebrati il 13 luglio nella chiesa di Santo Stefano, hanno visto la presenza dei tre figli Igor, Edoardo e Dario Faiella, delle nipotine, della sorella Carola, oltre a personalità del calibro di Aurelio e Luigi De Laurentiis, Luca Cordero di Montezemolo e Diego Della Valle. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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