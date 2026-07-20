L’Erede, Anticipazioni Turche: Le anticipazioni raccontano come Akif riesca a manipolare ogni situazione per far ricadere tutte le accuse su Serhat. Un intrigo familiare che rischia di cambiare definitivamente il destino dei protagonisti e la guida della famiglia Yelduran. Le prossime puntate della soap turca L’erede saranno segnate da un nuovo e clamoroso colpo di scena che vedrà protagonisti i fratelli Akif e Serhat. La lotta per il controllo della famiglia Yelduran si farà sempre più dura e Akif, deciso a riconquistare il potere perduto, metterà in atto un piano tanto astuto quanto spietato. Il suo obiettivo sarà quello di eliminare il fratello dalla scena senza ricorrere allo scontro diretto, ma facendolo finire nelle mani della giustizia per un reato che non ha mai commesso. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - L’Erede, Anticipazioni Turche: Serhat cade in una trappola senza via d’uscita!

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L'erede Gran Finale Anticipazioni Prima Stagione - Canale 5: LA MORTE DI SERHAT, YILDIZ E MELEK!

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