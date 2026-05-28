Dal 29 maggio 2026 va in onda L’erede, la nuova serie TV turca, su Canale 5. La trama vede protagonista Serhat Yilmaz, il quale è un chirurgo di successo, che vive lontano dalla sua famiglia a Istanbul. Qui conosce Melek Ozdel, della quale si innamora. I due si sposano in segreto. Ma ecco che Serhat deve tornare a casa e qui si ritrova costretto a sposare Yildiz, un’altra donna. Cosa succede a questo punto? Le anticipazioni turche parlano di un triangolo amoroso, tra passione e sentimenti. Ma vediamo insieme cosa accade. L’erede: perché Serhat deve sposare Yildiz. Mentre scopriamo la storia di Un nuovo inizio, arriva la serie TV turca, che sta andando in onda attualmente anche in Turchia con la prima stagione e che è stata confermata per un secondo capitolo, inizia con Serhat Yilmaz che vive a Istanbul. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - L’erede anticipazioni turche: Serhat e Yildiz si innamorano? Cosa succede a Melek

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LErede Anticipazioni 29 Maggio 2026: Colpo di scena incredibile! L'inizio

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