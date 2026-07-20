L’epilogo di un Mondiale di calcio a uso e consumo di Donald Trump

Il Mondiale di calcio del 2026 si è concluso domenica sera. È stato definito il più controverso della storia, con una forte presenza del presidente del paese ospitante. Sebbene non fosse il primo evento sportivo in un contesto politico complicato, questa edizione ha visto un'influenza più evidente della figura presidenziale. La competizione si è svolta in un contesto internazionale segnato da tensioni e discussioni sulla gestione e le decisioni legate all'organizzazione.

È terminato domenica sera il Mondiale di calcio del 2026, quasi certamente il più controverso della storia. Non il primo Mondiale di calcio a tenersi in un paese politicamente problematico, ma di sicuro quello che è stato più marcatamente egemonizzato dalla figura del presidente del paese ospitante. I capi di Stato non sono mai mancati, sulle tribune degli stadi nelle edizioni precedenti, ma – a dispetto delle loro sensibilità in termini di diritti umani – sono sempre state figure discrete. Donald Trump, invece, alle partite non si è visto praticamente mai (è andato allo stadio solo per la finale), ma nonostante questo è riuscito a imporre la sua presenza come mai era avvenuto prima. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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L’epilogo ‘giusto’ di questo mondiale: finale giocata su un manto erboso assolutamente inadeguato a un palcoscenico così #ESPARG x.com

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