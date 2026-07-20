La nuova Leonessa Brescia riparte da Marco Calvani e da un girone di Serie B Nazionale che ripropone rivalità di campanile degne di nota. Il tecnico romano si è presentato con parole cariche di entusiasmo: "Mi sento un privilegiato. Brescia e questa piazza sono un’eccellenza". Calvani ha indicato equilibrio e difesa come principi fondamentali della nuova squadra: niente basket esasperato, ma un gruppo capace di adattarsi alle caratteristiche dei giocatori e di affrontare ogni partita con aggressività. "Non dovremo pensare che tutto ci sia dovuto perché siamo Brescia", ha avvertito il coach. Il mercato dovrà essere completato in tempi rapidi, con il roster atteso in palestra il 13 agosto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Brescia.

© Ilgiorno.it - Leonessa, ecco le rivali. Brescia sogna il salto in A2

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Basket, la Juvecaserta sogna il salto in A2: domani il match point casalingo contro VigevanoDomani la Juvecaserta può conquistare la promozione in A2, giocando in casa contro Vigevano.

Leggi anche: Brescia accelera. Calvani in pole per la panchina della Leonessa