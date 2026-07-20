Legge elettorale il sondaggio sulle preferenze? Doccia gelata per la sinistra

Un sondaggio sulle preferenze per la legge elettorale mostra una netta distanza tra la sinistra e l’elettorato. I dati indicano che le proposte del centrosinistra non riscontrano il favore degli intervistati. La differenza tra le opinioni espresse e le posizioni dei leader di questa coalizione si fa evidente, lasciando intendere una scarsa connessione con le reali esigenze degli elettori. La rilevazione evidenzia un divario tra le proposte politiche e le preferenze della popolazione.

Ancora una volta, la sinistra ha dimostrato di essere completamente scollegata dalla realtà. A riportare su questa terra i vari Conte, Schlein, Fratoianni e Bonelli ci ha pensato l'Istituto Noto che, con un'indagine demoscopica ha mostrato come il 63% degli italiani si dichiara favorevole all’ introduzione delle preferenze nelle prossime elezioni politiche. Perciò, come evidenziato sul Giornale, il campo largo si muove in contraddizione con il sentiment della maggioranza degli italiani. Tra l'altro, il voto di preferenza non rappresenta alcuna novità. Anzi, viene già utilizzato alle elezioni comunali e regionali, scegliendo direttamente i candidati che ritengono più meritevoli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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