L’educazione finanziaria per far crescere il risparmio

Il 9 luglio, un dirigente di una banca italiana ha visitato il Museo Ferruccio Lamborghini a Funo di Argelato, vicino Bologna. La visita si è svolta nel contesto di un impegno legato all’educazione finanziaria e alla promozione del risparmio.

TRA I SUOI tanti impegni di lavoro Matteo Pomoni, head of private banking, wealth management & investments di Ing Italia, ha fatto tappa il 9 luglio scorso al Museo Ferruccio Lamborghini di Funo di Argelato, alle porte di Bologna. È lì che si è svolto una degli appuntamenti di Ing on Tour, il roadshow itinerante con cui la banca incontra periodicamente clienti e risparmiatori per parlare di educazione finanziaria, investimenti e pianificazione del patrimonio. Dietro questo ciclo di eventi, giunto alla terza edizione, c’è però anche una strategia più ampia: rafforzare la presenza di Ing nel wealth management italiano (la gestione dei... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Educazione finanziaria 2.0: tra risparmio, investimenti e crypto

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L'educazione finanziaria è la strategia per distribuire la ricchezza e proteggere chi amiamo L'approfondimento, nelle nostre pagine @mondopadano , a cura dell'educatore e consulente finanziario, Giusy Biondelli #MondoPadano @EfpaItalia LEGGI QUI: bit.ly/ x.com

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