Lecce pazza idea Cavani | i salentini sognano il colpo impossibile

Una clamorosa indiscrezione di mercato sta facendo sognare i tifosi del Lecce. L’attaccante uruguaiano, Edison Cavani, potrebbe tornare in Serie A a 39 anni suonati, dopo la conclusione della sua esperienza al Boca Junior. Su di lui ci sarebbe proprio il club salentino alla ricerca di un bomber di esperienza. CAVANI AL LECCE: SUGGESTIONE O REALTA’? La società giallorossa avrebbe avviati i primi contatti con l’entourage del giocatore per valutare la fattibilità dell’operazione e capire se ci sono le condizioni per un eventuale accordo. Attualmente non esiste una trattativa vera e propria, ma il Lecce non demorde e anzi sembra voler rifletterci seriamente prima di decidere se andare dritti sull’ex Napoli. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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