envenuti nella settimana in cui le red flag dei segni zodiacali sono davvero rosse. Siamo al 20 luglio, il mese sta per finire, e dobbiamo stare lontani dalle red flag. L’estate ha un superpotere: riesce a trasformare qualsiasi persona. C’è chi diventa improvvisamente un organizzatore seriale, chi si convince di essere un travel creator con venti follower, chi apre Google Maps ogni tre minuti e chi, misteriosamente, smette di avere un portafoglio ogni volta che arriva il conto. Le red flag dei segni zodiacali del 20 luglio: l’estate ha un superpotere, tu non esagerare a sopportare. Ed è proprio durante le vacanze che si scopre una delle verità più spietate della vita adulta: puoi voler bene a una persona. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le red flag dei segni zodiacali del 20 luglio: l’amico da vacanza che ti fa venire voglia di prenotare il viaggio di ritorno

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Leo Dont Ignore the Red Flags — Choose Self-Love First

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