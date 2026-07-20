Le red flag dei segni zodiacali del 20 luglio | l’amico da vacanza che ti fa venire voglia di prenotare il viaggio di ritorno
Il 20 luglio, alcuni segni zodiacali mostrano comportamenti che possono mettere in discussione le amicizie in vacanza. In questa giornata, ci sono segnali di atteggiamenti fastidiosi o poco affidabili da parte di alcuni individui. Le persone coinvolte tendono a creare situazioni che fanno desiderare di anticipare il ritorno a casa. La settimana si conclude con avvertimenti chiari sui rischi di certi comportamenti tra amici durante le ferie.
envenuti nella settimana in cui le red flag dei segni zodiacali sono davvero rosse. Siamo al 20 luglio, il mese sta per finire, e dobbiamo stare lontani dalle red flag. L’estate ha un superpotere: riesce a trasformare qualsiasi persona. C’è chi diventa improvvisamente un organizzatore seriale, chi si convince di essere un travel creator con venti follower, chi apre Google Maps ogni tre minuti e chi, misteriosamente, smette di avere un portafoglio ogni volta che arriva il conto. Le red flag dei segni zodiacali del 20 luglio: l’estate ha un superpotere, tu non esagerare a sopportare. Ed è proprio durante le vacanze che si scopre una delle verità più spietate della vita adulta: puoi voler bene a una persona. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leo Dont Ignore the Red Flags — Choose Self-Love First
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