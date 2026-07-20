Una nuova gamma di lavasciuga compatte è arrivata sul mercato, ideali per chi ha spazi ridotti e desidera risparmiare tempo. Questi modelli combinano lavaggio e asciugatura in un’unica macchina, occupando meno spazio rispetto ai tradizionali elettrodomestici. Sono dotati di funzioni rapide e programmi specifici per diversi tessuti. Le vendite sono in aumento, con molti utenti che preferiscono soluzioni compatte per semplificare le faccende domestiche.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Le migliori lavasciuga a cui affidare il tuo guardaroba sono la prova che, ogni tanto, la famosa dicitura “due in uno” funziona davvero. Occupano meno spazio rispetto a una coppia lavatrice -asciugatrice, eliminano il passaggio del bucato da un cestello all'altro e, nei modelli più evoluti, sfruttano sensori smart e intelligenza artificiale per riconoscere il carico, ottimizzare acqua ed energia e regolare in autonomia lavaggio e asciugatura. Non mancano programmi a vapore per rinfrescare i capi, cicli rapidi per chi è sempre di corsa, dispenser automatici del detersivo e app che permettono di gestire tutto dallo smartphone. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Le migliori lavasciuga del momento, perfette per chi ha poco spazio e pochissimo tempo

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