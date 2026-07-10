Lorenzo Carfora ha poche opportunità di giocare in giallorosso, con il Benevento che si prepara alla Serie B e con nuovi arrivi come Schimmenti e Logan. La presenza di questi nuovi giocatori riduce ulteriormente lo spazio per il giovane centrocampista, che avrebbe bisogno di continuità per migliorare e mettersi in discussione. La situazione potrebbe portarlo a cercare un trasferimento altrove per avere più occasioni di gioco.

Tempo di lettura: < 1 minuto Quale futuro per Lorenzo Carfora? L’approdo in serie B del Benevento e gli arrivi di Schimmenti e del brasiliano Logan rischiano seriamente di tarpare ancora di più le ali al furetto giallorosso che avrebbe bisogno di giocare con continuità e mettersi in discussione altrove. Il classe 2006 ha un contratto con la Strega fino al 2028, rinnovato lo scorso anno. Prova chiara che il club di via Santa Colomba crede nelle qualità del ragazzo, ma tenerlo ancora in rosa non gioverebbe a nessuna delle parti in causa. Eppure solo nel 2023 il fantasista giallorosso sembrava destinato subito ad una carriera coi fiocchi essendo stato il primo 2006 a debuttare in serie B. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Carfora, è il momento di giocare: in giallorosso pochissimo spazio

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