Lionel Messi ha lasciato il Mondiale con almeno tre sconfitte, alcune delle quali hanno fatto perdere alla Spagna record importanti. Nonostante la sua carriera ricca di successi, l’attuale torneo si è chiuso con più di una sconfitta per il campione. Le partite disputate hanno segnato un passaggio difficile, e alcune di esse hanno portato a perdere record precedentemente detenuti dalla squadra. La sua partecipazione si conclude senza vittorie decisive in questa edizione.

AGI – Malgrado sia forse il più grande giocatore della storia del calcio, Lionel Messi esce dal mondiale americano con tre sconfitte cocenti. Forse quattro. Per certi versi inattese. Al termine della finale persa (giustamente) dall’ Argentina rinunciataria con la spumeggiante Spagna dei baby terribili - Lamine Yamal, Nico Williams e Pau Cubarsì premiato come miglior giovane del torneo - la ‘Pulce’ vede sfumare in un colpo solo il secondo mondiale consecutivo, il titolo di capocannoniere del mondiale e quello di re del gol della storia della Coppa del Mondo. Kylian Mbappé, infatti, con la doppietta nella finalina ‘folle’ persa dalla sua Francia con l’ Inghilterra 6-4, ha chiuso i Mondiali 2026 da capocannoniere del torneo con 10 reti, due in più di Lionel Messi. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Le lacrime di Messi, con la Spagna ha perso tre (o quattro) record

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Serie A Now - Messi sconfitto, ma resta storico

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