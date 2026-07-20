Le etichette raccontano un’Italia più attenta a salute e identità

Le etichette alimentari mostrano un’Italia sempre più attenta a salute e identità. Prima ancora che si vedano nelle statistiche, queste tendenze si riflettono nei prodotti scelti dai consumatori. Le scelte di acquisto si traducono in un aumento di alimenti con indicazioni specifiche, come quelli biologici o con certificazioni di origine. Questa evoluzione si manifesta nei carrelli della spesa, evidenziando una maggiore consapevolezza delle preferenze alimentari.

La spesa è uno degli specchi più fedeli dei cambiamenti culturali. Molto prima che le trasformazioni emergano nelle statistiche economiche o nelle indagini sociologiche, iniziano a comparire nei carrelli dei supermercati. L’edizione 2025 dell’Osservatorio Immagino di GS1 Italy, che analizza oltre 151.000 prodotti per un valore di 57,3 miliardi di euro di vendite, mostra come gli italiani stiano ridefinendo il rapporto con il cibo attraverso ciò che leggono sulle confezioni. L’elemento più evidente riguarda il crescente peso della salute. Continuano a crescere i prodotti free from, cioè privi di glutine, lattosio, zuccheri, ogm o pesticidi, che superano i 12,5 miliardi di euro di sell out con un incremento del 3,2 per cento a valore. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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L'Osservatorio Immagino racconta la spesa degli italiani: più salute, meno tricolore e green

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