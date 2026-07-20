Stasera in tv va in onda “Le due vie del destino”, un film che racconta la storia di Eric Lomax. Un uomo sale su un treno diretto a nord dell’Inghilterra e inizia a narrare alla passeggera di fronte le vicende di ogni stazione che attraversano. Sul treno si susseguono ricordi di guerra e di perdono, mentre i protagonisti interpretati da Colin Firth e Nicole Kidman si confrontano con il passato e le emozioni.

Un uomo sale su un treno diretto a nord dell’Inghilterra e comincia a raccontare alla passeggera seduta di fronte la storia di ogni singola stazione che il convoglio attraversa. È la scena da cui parte Le due vie del destino – The Railway Man, il film che va in onda stasera in tv alle 21.20 su Cielo. Lei lo interrompe con una battuta sui baffi che porta. Lui risponde con la calma di chi ha imparato a proteggersi dal mondo parlando d’altro. È l’inizio di un amore. Ma è anche l’inizio di una guerra che quell’uomo continua a combattere ogni notte, 30 anni dopo essere tornato a casa. Il film diretto, da Jonathan Teplitzky, può contare su una coppia di protagonisti di peso: Colin Firth, già Oscar per Il discorso del re, è Eric Lomax adulto. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - “Le due vie del destino” è la vera storia di Eric Lomax: stasera in tv Colin Firth e Nicole Kidman in un film tra guerra e perdono

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