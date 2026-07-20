Le Crociate non sono state vere e proprie invasioni, ma sono state campagne militari promosse dal papato tra il 1000 e il 1200. La Prima e la Seconda Crociata, ordinate rispettivamente da Papa Urbano II ed Eugenio III, erano risposte alle avanzate delle forze arabe in Medio Oriente e in Europa. Questi eventi si sono svolti in un periodo di circa due secoli, coinvolgendo diversi eserciti e territori.

Vediamo cosa sono le Crociate e quali sono i motivi che hanno spinto il Vaticano a chiederle. In realtà, la Prima e Seconda Crociata, avvenute nei primi duecento anni dell’anno Mille, e volute rispettivamente da Papa Urbano II ed Eugenio III, sono state una risposta all’avanzata araba sia in Medioriente che in Europa. Soprattutto in Sicilia, Nord Africa, penisola iberica (Spagna e Portogallo) e Turchia. In realtà, le Crociate furono in totale nove e solo la prima andò realmente in porto: quella dal 1095 al 1099. Dopo un lungo e sanguinoso viaggio, i crociati conquistarono Gerusalemme nel 1099 e fondarono diversi “regni crociati” o Stati latini d’Oriente (come il Regno di Gerusalemme, il Principato d’Antiochia, la Contea di Edessa). 🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Le Crociate furono una invasione? Non proprio: come andarono i fatti

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Le crociate, raccontate da Alessandro Barbero - a.C.d.C. (Rai, 29 maggio 2014)

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