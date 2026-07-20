Lautaro zero minuti in finale Trevisani | La verità è che doveva entrare al posto di Messi

Notizia in breve

Lautaro Martinez non è sceso in campo durante la finale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Spagna, nonostante fosse disponibile in panchina. Un commentatore ha affermato che avrebbe dovuto sostituire Messi, ma alla fine non è stato utilizzato. La partita ha suscitato discussioni tra gli esperti di calcio riguardo alle scelte tattiche e alle sostituzioni durante la finale. Nessuna altra informazione ufficiale è stata comunicata sulle decisioni del tecnico.