Lautaro zero minuti in finale Trevisani | La verità è che doveva entrare al posto di Messi
Lautaro Martinez non è sceso in campo durante la finale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Spagna, nonostante fosse disponibile in panchina. Un commentatore ha affermato che avrebbe dovuto sostituire Messi, ma alla fine non è stato utilizzato. La partita ha suscitato discussioni tra gli esperti di calcio riguardo alle scelte tattiche e alle sostituzioni durante la finale. Nessuna altra informazione ufficiale è stata comunicata sulle decisioni del tecnico.
di Andrea Greco . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. La finalissima dei Mondiali 2026 tra Argentina e Spagna continua a far discutere i principali osservatori calcistici. Durante l’ultima puntata di Cronache Mondiali, l’attenzione si è concentrata sulle scelte strategiche dei due commissari tecnici. In particolare, il dibattito ha messo in luce l’operato del CT argentino Lionel Scaloni, analizzato nel dettaglio attraverso le parole del giornalista Riccardo Trevisani. Le decisioni tattiche prese durante il match offrono spunti di riflessione applicabili anche alle dinamiche dei club di club, a partire dal lavoro svolto a Milano.... 🔗 Leggi su Internews24.com
ARGENTINA-EGITTO, LA REAZIONE SCATENATA DI SCALONI AL GOL DI MESSI
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