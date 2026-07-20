Latina la biblioteca Aldo Manuzio chiude per lavori | ecco le date

La Biblioteca comunale Aldo Manuzio di Latina sarà chiusa dal 3 al 14 agosto 2026 per lavori di riqualificazione. La chiusura temporanea riguarda il periodo in cui saranno effettuati interventi di miglioramento e manutenzione della struttura. La biblioteca riaprirà al pubblico dopo la conclusione dei lavori, senza ulteriori dettagli sulle attività previste o sulle eventuali modifiche ai servizi durante la chiusura.

Latina, 20 luglio 2026 – La Biblioteca comunale Aldo Manuzio di Latina resterà chiusa al pubblico dal 3 al 14 agosto 2026 per consentire il proseguimento degli interventi di riqualificazione. La sospensione temporanea delle attività è stata comunicata dal Servizio Cultura del Comune di Latina sulla base di una nota del Dipartimento Lavori pubblici, acquisita al protocollo dell’Ente il 17 luglio 2026. I lavori, secondo quanto riportato nell’avviso rivolto agli utenti, serviranno a restituire alla cittadinanza nuovi spazi e servizi più efficienti. Durante il periodo indicato non sarà quindi possibile accedere alla struttura. Il Comune si scusa per il disagio e invita gli utenti a consultare il sito istituzionale e i canali social del Comune di Latina e della Biblioteca Aldo Manuzio per eventuali aggiornamenti. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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