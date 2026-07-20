L’arte di trasformare la devozione in denaro
Un artista è stato condannato per aver truffato fan attraverso la vendita di merchandise contraffatto. Le indagini hanno accertato che il materiale, pubblicizzato come ufficiale, era falso e di bassa qualità. L’accusa ha inoltre evidenziato come l’artista abbia incassato milioni di euro, senza autorizzazione. La procura ha sequestrato parte del patrimonio e disposto il sequestro di account online collegati alle vendite illecite. L’udienza si terrà nelle prossime settimane.
Come l'industria ha imparato a monetizzare l'amore dei fan, e perché i fan pretendono sempre di più dagli artisti che sostengono Nel 1887 lo scrittore Arthur Conan Doyle inventò il detective Sherlock Holmes, ma fu qualche anno dopo, con i racconti brevi pubblicati sullo Strand Magazine, che il personaggio diventò un fenomeno mondiale. I lettori si affezionarono a Holmes al punto di scrivergli delle lettere e di spedirle un po’ ovunque: alla redazione della rivista, a casa di Conan Doyle, perfino al 221B di Baker Street, l’indirizzo londinese del detective, che all’epoca non esisteva nemmeno davvero. Conan Doyle, però, di Holmes si era stancato: sentiva che un personaggio così ingombrante gli impediva di dedicarsi a cose che riteneva più importanti, e alla madre scrisse che pensava di ucciderlo. 🔗 Leggi su Ilpost.it
4. L'arte di trasformare la devozione in denaro
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