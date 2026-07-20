L’arte di trasformare la devozione in denaro

Notizia in breve

Un artista è stato condannato per aver truffato fan attraverso la vendita di merchandise contraffatto. Le indagini hanno accertato che il materiale, pubblicizzato come ufficiale, era falso e di bassa qualità. L’accusa ha inoltre evidenziato come l’artista abbia incassato milioni di euro, senza autorizzazione. La procura ha sequestrato parte del patrimonio e disposto il sequestro di account online collegati alle vendite illecite. L’udienza si terrà nelle prossime settimane.