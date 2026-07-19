Durante i Mondiali 2026, Lamine Yamal ha attirato l’attenzione come protagonista in campo per la Spagna. Tuttavia, sugli spalti si è distinto anche il fratello minore, che ha catturato l’interesse dei presenti. La presenza di quest’ultimo ha suscitato curiosità tra i tifosi e i media, portando il suo volto a diventare un punto di interesse parallelo alla partita. Non sono stati forniti dettagli sulla sua identità o sul motivo della sua attenzione, né informazioni sulle sue attività.

Lamine Yamal è stato uno dei protagonisti della Spagna ai Mondiali 2026, ma sugli spalti c’è stato un altro volto capace di attirare l’attenzione del pubblico. Si tratta di Keyne, il fratello minore dell’attaccante del Barcellona, diventato uno dei personaggi più amati del torneo grazie alle immagini che lo ritraggono mentre segue e festeggia le partite della Roja. A soli tre anni, il bambino è stato immortalato più volte dalle telecamere durante gli incontri della nazionale spagnola. Le sue esultanze spontanee e l’affetto mostrato nei confronti del fratello maggiore hanno conquistato i social, dove molti tifosi lo hanno ribattezzato la mascotte non ufficiale della Spagna. 🔗 Leggi su Dilei.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Dilei.it - Lamine Yamal, chi è il fratello (più piccolo) e perché è la vera star ai Mondiali 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lamine Yamal e il fratellino Keyne

Notizie e thread social correlati

Lamine Yamal, i record e il fratello star dei social: chi è la stella della Spagna che può togliere un primato a MbappéLamine Yamal, 19 anni, è il giocatore più giovane della Spagna a partecipare a una semifinale mondiale.

Chi è Ines Garcia, la fidanzata di Lamine Yamal ai Mondiali 2026Ines Garcia è comparsa sugli spalti durante i Mondiali 2026, tifando per la Spagna.

Temi più discussi: Mounir Nasraoui e Sheila Ebana: chi sono e cosa fanno i genitori di Lamine Yamal; Spagna in finale, il retroscena che (forse) non sai su Yamal; Lamine Yamal e la foto con Messi da bambino: la storia che emoziona verso la finale dei Mondiali 2026; Lamine Yamal, chi è il talento della Spagna in finale ai Mondiali.

Spagna, per Lamine Yamal contro il Belgio è l’ultima chiamata x.com

Lamine Yamal è l'Angkrish Raghuvanshi del calcio. Starboy? reddit

Chi è Inés García Santos, la fidanzata (influencer) di Lamine Yamal: dal primo incontro ai Mondiali 2026Dall'incontro sui social alle prime apparizioni pubbliche: ecco chi è la giovane influencer spagnola che ha conquistato il talento del Barcellona. elle.com

Lamine Yamal è il terzo finalista più giovane di sempre ai Mondiali: fu scoperto nel suo quartiere popolare quando aveva appena sei anniScoperto a 6 anni dal Barcellona, Lamine Yamal è il terzo finalista più giovane della storia dei Mondiali di calcio ... fortuneita.com