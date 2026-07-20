Lamine Yamal ha partecipato alla vittoria della nazionale spagnola in una competizione mondiale, celebrando con un orologio dal valore di 80.000 euro. Il calciatore, diciannovenne, ha condiviso sui social immagini mentre indossa il segnatempo, simbolo delle sue vittorie. La squadra ha conquistato un titolo importante, con Yamal tra i protagonisti. La notte della vittoria rimarrà nella memoria collettiva e personale del calciatore.

Lamine Yamal ha vissuto una notte da sogno, una di quelle che segnano una carriera e che si imprimono nella memoria collettiva. La nazionale spagnola ha scritto un’altra pagina della sua storia e lui, appena diciannovenne, ne è stato protagonista. Con la finale disputata contro l’Argentina, Lamine Yamal è diventato il terzo calciatore più giovane a giocare l’atto conclusivo di un Mondiale, dietro soltanto a Pelé e Bergomi. Il talento del ragazzo di Rocafonda è evidente da tempo, ma ciò che continua a sorprendere è la sua determinazione feroce, la passione che porta in campo a ogni pallone toccato. Lo ha dimostrato anche ieri sera, in una partita che, nonostante il dominio tecnico della Roja, sembrava incanalarsi verso una serata complicata. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Lamine Yamal festeggia il titolo mondiale con l'orologio da 80 mila euro che indossa sempre per celebrare le sue grandi vittorie

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